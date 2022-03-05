Гостем "The City. Говорим" станет психолог Анна Моисеева

Фото: instagram.com/anne.moiseeva

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет психолог, психодраматерапевт Анна Моисеева. Эфир пройдет в ночь с 5 на 6 марта, в 00:20.

Специалист расскажет ведущему передачи Дмитрию А. Быкову, как правильно делать психотерапевтические техники и что такое заземление и освобождение от крючка.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимал участие психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. В эфире Москвы 24 он рассказал, что делать, если возникло чувство тревоги и страха, и как с ними бороться.