Концерт Александра Цыпкина и группы "Моя Мишель". Прямой эфир

В день 8 Марта в столице проходит концерт, посвященный весне, любви и хорошему настроению. На сцене выступает писатель Александр Цыпкин. За музыкальное сопровождение отвечает синти-рок-поп-группа "Моя Мишель".
Александр Цыпкин хорошо известен публике благодаря своему литературно-театральному проекту "БеспринцЫпные чтения", в рамках которого известные артисты с театральной сцены читают произведения молодых писателей. "БеспринцЫпные чтения" проходят ежегодно во многих городах России. В проекте принимали участие Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин и другие актеры.
Российская группа "Моя Мишель" возникла в 2009 году в Благовещенске. Лидер группы и автор песен – Татьяна Ткачук. В 2014 году коллектив удостоился победы в конкурсе Work&Rock Battle, который проводили Илья Лагутенко и Иван Ургант. Сегодня группа очень популярна, она активно гастролирует по городам России и принимает участие в фестивалях.
Мероприятие организовано телеканалом Москва 24 при поддержке официального партнера СБЕР.
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