Фильм румынского режиссера Раду Жуде получил "Золотого медведя" Берлинале

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Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили картине румынского режиссера Раду Жуде.
Прямую трансляцию церемонии награждения показали в прямом эфире на сайте мероприятия. Фильм под названием "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" удостоился "Золотого медведя".
Кроме того, стала известна картина-обладатель "Серебряного медведя". Приз за лучший сценарий присудили черно-белой картине "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.
Еще один фильм получил гран-при жюри Берлинале. Награды удостоилось произведение японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Колеса удачи и фантазии".
Первый этап Берлинского кинофестиваля проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы запланирована на июнь 2021 года.
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