Фильм румынского режиссера Раду Жуде получил "Золотого медведя" Берлинале

Фото: AP Photo/Axel Schmidt

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили картине румынского режиссера Раду Жуде.

Прямую трансляцию церемонии награждения показали в прямом эфире на сайте мероприятия. Фильм под названием "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" удостоился "Золотого медведя".

Кроме того, стала известна картина-обладатель "Серебряного медведя". Приз за лучший сценарий присудили черно-белой картине "Вступление" южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Еще один фильм получил гран-при жюри Берлинале. Награды удостоилось произведение японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Колеса удачи и фантазии".

Первый этап Берлинского кинофестиваля проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы запланирована на июнь 2021 года.

