Москва 24 покажет концерт Александра Цыпкина и группы "Моя Мишель"

Фото: предоставлено организатором

8 марта, в Международный женский день, состоится концерт автора литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Александра Цыпкина и синти-рок-поп-группы "Моя Мишель".

"Если речь идет о чувствах, интуиция почти никогда не обманывает нас. Мы же почти всегда пытаемся ей не поверить", – написал Александр в одном из своих рассказов.

Справедливо ли это утверждение, наши зрители узнают на праздничном вечере, посвященном весне, любви и хорошему настроению.

Мероприятие организовано телеканалом Москва 24 при поддержке официального партнера СБЕР.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.