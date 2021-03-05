Москва онлайн: Антон Долин расскажет о фильме Хлои Чжао "Земля кочевников"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

8 марта в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" состоится обсуждение фильма Хлои Чжао "Земля кочевников". Кинокритик Антон Долин обсудит особенности картины со зрителями.

В фильме рассказывается история 60-летней женщины по имени Ферн, которая осталась без работы и дома из-за экономического кризиса в стране. Женщина нашла единственный выход – собрать пожитки и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

В 2020 году фильм "Земля кочевников" удостоился премии "Золотой лев" 77-го Венецианского кинофестиваля.



Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.