Путин и Мишустин поздравили актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Фото: кадр из фильма "Научи меня жить"; режиссер – Валентин Донсков; производство – Amalgama Baltic Media
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Яковлеву. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство", – написал Путин.
Он отметил, что актриса обладает непревзойденным обаянием, душевной щедростью и беззаветной преданностью избранному делу.
Президент пожелал имениннице здоровья, успехов и всего самого доброго.
К поздравлениям присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Вам, актрисе уникального дарования и широкого творческого диапазона, блестяще удается создавать на театральных подмостках и в кинематографе яркие образы. Зрители очень любят киноленты с Вашим участием, всегда ждут Ваших новых работ в театре", – написал он.
Сегодня, 5 марта, Елена Яковлева отмечает юбилей – ей исполнилось 60 лет.
3 марта свой день рождения отметил и сам Мишустин – политику исполнилось 55 лет. Его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, пожелав здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях.
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