Выставка "Лики/Лица/Морды" пройдет в Музее AZ

Фото: пресс-служба Музея AZ

В Музее AZ на Маяковской 11 марта стартует выставка "Лики/Лица/Морды". На ней представлено более 70 работ художников-шестидесятников и современных авторов: Зверева, Краснопевцева, Плавинского, Яковлева, Янкилевского, Целкова, Шемякина, Кропивницкого, Шпиндлера, Свешникова, Калинина, Штейнберга, Пурыгина, Лубенникова, Нестеровой, Ротарь, Турновой, Брускина, – и фотографии художников, запечатленных Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

"Варвары предпочитали изображать морды – и веселей, и чтобы силы враждебные отпугнуть. Христиане взялись за лики – ведь главным предметом изображения стали сцены из Ветхого и Нового Завета. В эпоху Возрождения художники достигли вершин мастерства, которое все более и более утверждало величайшее достижение христианской культуры – несомненную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Господа Бога. И постепенно в изображениях ликов святых стали проступать черты современников и соседей творцов", – рассказывают организаторы выставки.

Все многообразие лиц и морд эпохи собрано в коллекции музея. В стенах выставки лики, лица и морды посмотрят в глаза друг другу и зрителям в двадцать первом веке.