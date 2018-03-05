Мерил Стрип сравнили с персонажем из "Шрека 2"

Фото: AP/Jordan Strauss/Invisio
Пользователи соцсетей сравнили актрису Мерил Стрип с персонажем мультфильма "Шрек 2".
Образ артистки во время церемонии вручения премии "Оскар" напомнил некоторым крестную фею из анимационного фильма, сообщает "Газета.ру".
Фото: кадр из мультфильма "Шрек 2", режиссер Эндрю Адамсон
В социальных сетях уже появились коллажи и мемы на эту тему. Стрип была в списке номинатов на "Оскар", однако награду за лучшую женскую роль присудили другой актрисе – Фрэнсис Макдорманд. Она сыграла Милдред Хейз в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
90-я церемония вручения "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоялась 4 марта в зале "Долби" в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом была признана картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: