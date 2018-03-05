Мерил Стрип сравнили с персонажем из "Шрека 2"

Фото: AP/Jordan Strauss/Invisio

Пользователи соцсетей сравнили актрису Мерил Стрип с персонажем мультфильма "Шрек 2".

Образ артистки во время церемонии вручения премии "Оскар" напомнил некоторым крестную фею из анимационного фильма, сообщает "Газета.ру".

Фото: кадр из мультфильма "Шрек 2", режиссер Эндрю Адамсон

В социальных сетях уже появились коллажи и мемы на эту тему. Стрип была в списке номинатов на "Оскар", однако награду за лучшую женскую роль присудили другой актрисе – Фрэнсис Макдорманд. Она сыграла Милдред Хейз в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

90-я церемония вручения "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоялась 4 марта в зале "Долби" в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом была признана картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.