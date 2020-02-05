Фотовыставка о Валааме под открытым небом стартует в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фотовыставка "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" открывается в среду в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Выставка будет организована под открытым небом на Тверской улице. Ее открытие запланировано на 5 февраля в 12:00.

"Название выставки цитирует строку гимна Валаамской обители, созданного в XIX веке", – говорится в сообщении.

Авторами снимков являются иноки, послушники, трудники и монахи Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Ранее сообщалось, что с 1 по 22 февраля в Воронцовском парке на центральной поляне пройдет фотовыставка. Известно, что она имеет название "Открываем Антарктику вместе".