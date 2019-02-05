Скончался фотохудожник Будаев

Фото: facebook.com/Андрей Будаев

Фотохудожник и автор политических плакатов Андрей Будаев ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в окружении художника.

По его словам, у художника были проблемы с сердцем. Информация о похоронах и прощании будет известна позднее.

Андрей Будаев – российский фотохудожник, член Российского и Московского союзов художников.

Известен по политическим плакатам с изображениями представителей российской политической элиты. В России прошло несколько выставок его работ.