Детский музей откроется в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Царицыно" 8 декабря откроется интерактивный детский музей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Постоянная экспозиция разместится на первом этаже Большого дворца. Там будут ждать ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Попасть в музей можно, купив входной билет в Большой дворец и Хлебный дом.

Первое время для посетителей будут работать два зала. На выставке "Время Царицына" детей познакомят с историей местности, где сейчас расположен музей-заповедник. В зале под названием "Как строили дворцы в XVIII веке" расскажут, кто возводил дворцы и павильоны в Царицыне и как они выглядели более 200 лет назад.

Следующим летом в детском музее заработают еще три выставочных зала, экспозиции которых будут посвящены дворцовым увеселениям XVIII века, созданию пейзажного парка в XIX веке и современной коллекции музея.

Как рассказала генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, в детском музее посетители не услышат фразу "Руками не трогать!", поскольку это пространство свободного познания.

По ее словам, дети должны не только видеть экспонат, но и чувствовать его. При этом она напомнила, что музей рассчитан на семейную аудиторию, поэтому маленьких посетителей ждут вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками.

Центральным элементом зала "Время Царицына" станет инсталляция из фанеры и оргстекла в виде огромного дерева. Она получила название "Что видел царицынский дуб". Основание ствола дерева разделено на семь срезов. В каждом выдвигаются дощечки с названиями эпох Царицына.

Вокруг дуба расположится семь экранов, на которых будут показывать короткие анимационные ролики, посвященные разным эпохам в истории Царицына.

Также можно будет полистать интерактивную волшебную книгу. Это углубление в стене, закрытое зеркалом Гезелла. С одной стороны оно выглядит как зеркало, с другой – как затемненное стекло. Чтобы узнать, что за ним находится, нужно прикоснуться ладонью к специальной метке на деревянной панели, включив таким образом свет внутри ниши.

Во втором зале можно познакомятся с биографиями Василия Баженова и Матвея Казакова. Это архитекторы, по проектам которых возводился дворцово-парковый ансамбль в Царицыне.

Также будет установлен интерактивный стенд с панорамой дворцового ансамбля Царицына 200-летней давности. Это копия старинной гравюры. Еще один сюрприз для детей – несколько небольших подзорных труб, в которых можно разглядеть разные ракурсы Большого дворца в Московском Кремле.

Помимо этого, взрослые и дети смогут "достроить" Оперный дом с помощью магнитного пазла, расположенного на стене. На соседнем стенде они смогут попробовать нарисовать архитектурные детали, характерные для псевдоготического стиля, в котором построен дворцово-парковый комплекс.

Экспозиция будет открыта для посещения со вторника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу – с 11:00 до 20:00, в воскресенье – с 11:00 до 19:00.