Фото: PA/TASS/David Parry
Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут стал обладателем Букеровской премии по литературе в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что автор получил награду за роман "Обещание". Решение жури стало известно на торжественной церемонии в Лондоне.
В произведении речь идет об апартеиде в ЮАР, который связывается с жизнью нескольких членов одной белой семьи.
"Обещание" стало первой работой 57-летнего автора за семь лет. До этого он издал девять романов, два из которых попадали в короткий список Букеровской премии – "Добрый доктор" в 2003 году и "В незнакомой комнате" в 2010.
Ранее стало известно, кого номинировали на театральную премию "Золотая маска" за сезон-2020/21. В номинации "Драма/Работа" были выдвинуты 20 режиссеров, в том числе Юрий Бутусов, Миндаугас Карбаускис, Дмитрий Крымов, Андрей Могучий и Анатолий Праудин.
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