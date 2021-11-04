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Культура

00:04

Писатель Дэймон Гэлгут стал обладателем Букеровской премии

культура

Фото: PA/TASS/David Parry

Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут стал обладателем Букеровской премии по литературе в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что автор получил награду за роман "Обещание". Решение жури стало известно на торжественной церемонии в Лондоне.

В произведении речь идет об апартеиде в ЮАР, который связывается с жизнью нескольких членов одной белой семьи.

"Обещание" стало первой работой 57-летнего автора за семь лет. До этого он издал девять романов, два из которых попадали в короткий список Букеровской премии – "Добрый доктор" в 2003 году и "В незнакомой комнате" в 2010.

Ранее стало известно, кого номинировали на театральную премию "Золотая маска" за сезон-2020/21. В номинации "Драма/Работа" были выдвинуты 20 режиссеров, в том числе Юрий Бутусов, Миндаугас Карбаускис, Дмитрий Крымов, Андрей Могучий и Анатолий Праудин.

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