Артист Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии в Москве

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Российский киноактер и режиссер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение.

В конце сентября в Сети распространилась информация о том, что Ливанов попал в больницу с инсультом. При этом жена актера Елена не стала опровергать или подтверждать эти сведения.

При этом 3 октября стало известно, что актера доставили в тяжелом состоянии в столичный НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Позже жена актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа. Она подчеркнула, что от "шумихи лучше никому не делается".

