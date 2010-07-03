Глава Якутии рассказал о развитии местного кино

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В ходе Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев рассказал о развитии якутского кино, отметив, что еще 34 года оно был феноменом. Слова руководителя республики приводит RT.

"Сегодня оно превратилось в абсолютно понятный уже сегмент российского кинематографа, со своими особенностями, со своей спецификой", – подчеркнул Николаев.

Он добавил, что сейчас якутские фильмы уже побеждают на международных кинофестивалях. Николаев также выразил надежду на то, что в ближайшие годы киноиндустрия получит общеэкономическое значение для хозяйства республики.

Ранее глава Якутии заявил о необходимости принятия национальной программы по развитию Дальнего Востока, так как действующих национальных проектов недостаточно для выхода этой территории на среднероссийский уровень развития. По его словам, две ключевые задачи, обозначенные в этой программе, – это постоянное превышение темпов развития экономики над среднероссийским в полтора раза и уровень жизни в каждом дальневосточном регионе к 2025 году выше среднего по России.