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Знаменитому американскому режиссеру Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар", пишут "Дни.ру".

Отмечается, что совет Американской академии кинематографических искусств принял такое решение на три месяца раньше положенного срока.

Несмотря на это, по данным издания, режиссер получит статуэтку только 9 февраля следующего года. Помимо Линча, почетный "Оскар" присудили режиссеру Лине Вертмюллер за фильм "Семь красоток" и актеру Уэсу Стьюди за роль в картине "Последний из могикан".

Прошлая, 91-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась 24 февраля (рано утром 25 февраля по московскому времени) в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший актер" победил Рами Малек, "Лучшей актрисой" признали Оливию Колман, которая сыграла в фильме "Фаворитка". "Зеленая книга" получила приз как "Лучший фильм", а в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победу присудили картине "Рома" Альфонсо Куарона.