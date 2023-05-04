РАМТ представит детскую антиутопию "Коричневое утро"

Фото: пресс-служба РАМТ/Мария Моисеева

Российский академический Молодежный театр представляет премьеру спектакля "Коричневое утро" по новелле французского писателя Франка Павлоффа в постановке Саши Золотовицкого. Книга вышла в России в 2011 году в издательстве "КомпасГид" и с тех пор пережила не одно переиздание.

Известный во всем мире антифашистский сюжет о том, как зарождается новое государство Коричневых и к чему приводят законы о единомыслии, впервые вышел на сцену РАМТа в 2022 году в рамках проекта театрализованных читок современной литературы для детей и подростков "Вслух". "Коричневое утро" – отличный повод для, возможно, первого в жизни юного зрителя разговора о природе фашизма.

"Для меня это первая встреча с театром для детей, область неизведанного. И я стараюсь избежать того, что меня самого раздражало в детстве, – сюсюканье взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьез. В новелле Франка Павлоффа ужасные вещи преподносятся через юмор, самоиронию и отстранение. Это не значит, что мы нивелируем катастрофу массового истребления одних людей другими. Мы лишь стараемся посмотреть в лицо страху, по возможности с улыбкой и остаться человеком. Такой навык полезен в любом возрасте", – отметил Золотовицкий.

Премьера пройдет 7, 8, 17 и 18 мая в 19:00, а также 27 мая, 4 и 17 июня в 16:00. Возрастное ограничение 12+.

Постановка реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

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