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17:16

Песков перенес операцию на поджелудочной железе

культура происшествия

17:16

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Александр Песков перенес сложную операцию на поджелудочной железе, сообщает ТАСС.

По словам директора артиста Александра Волокина, сейчас он в реанимации, поэтому его выступление в культурном центре "Салют" в Москве, намеченное на 8 марта, переносится на 12 апреля. При этом он уточнил, что это будет зависеть от состояния здоровья пародиста.

Представитель артиста также рассказал, что Песков идет на поправку, однако операция была сложной и длилась пять часов. В реанимации артист пробыл три дня, и скоро его должны перевести в палату.

Пародиста Александра Пескова 27 февраля положили в одну из столичных клиник. Сообщалось, что артист проходит обследование в связи с давней проблемой с поджелудочной.

Его представитель тогда заверил, что ничего критичного не случилось. По его словам, под наблюдением медиков артист пробудет несколько дней.

Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. В 1988 году состоялся его дебют на сцене Московского Театра эстрады. Получил известность благодаря своим пародиям на отечественных и иностранных звезд. Объектами его пародий становились Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Надежда Бабкина, Гарик Сукачев и другие артисты.

культура происшествия

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