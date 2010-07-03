Музей Андрея Тарковского предложили создать в Москве

Создать в Москве музей Андрея Тарковского к 90-летию со дня рождения режиссера предложил член общественного совета при Минкультуры РФ Николай Бурляев, передает Агентство "Москва".
Свое предложение Бурляев озвучил на заседании общественного совета ведомства, напомнив, что памятную дату будут отмечать в 2022 году. "Наш долг – создать, наконец, в Москве музей гения русской культуры", – заявил он.
Выступая перед собравшимися, Бурляев добавил, что в текущем году 90 лет исполнится Василию Шукшину, 80 лет – Валерию Гаврилину, 210 лет – Николаю Гоголю, 205 лет – Михаилу Лермонтову и 220 лет – Александру Пушкину. Член общественного совета рекомендовал обратить внимание на эти даты и провести мероприятия.
Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье. Снятые им фильмы "Андрей Рублев", "Зеркало" и "Сталкер" регулярно попадают в списки лучших кинолент всех времен. После смерти Тарковского в Париже был основан Международный институт его имени, а городе Юрьевце Ивановской области открылся Музейный центр режиссера.
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