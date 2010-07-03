В Минкульте задумались о совете драматургов

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Министерству культуры России предложили создать совет по современной драматургии. С инициативой выступил председатель общественного совета при ведомстве, писатель, сценарист и драматург Юрий Поляков.

"Драматурги – они ближе к театру и к министерству культуры, у нас в министерстве есть комиссии, связанные с отбором пьес современных авторов, пьес для детей и юношества. Я бы предложил обдумать ситуацию, чтобы при министерстве культуры создать какой-нибудь совет по современной драматургии", – приводит Агентство "Москва" слова Полякова.

Он напомнил, что писатели-драматурги были частью Союза писателей, однако объединения прекратили существование в начале 1990-х годов, а сама профессия драматурга "провалилась в щель между министерством культуры и Роспечатью".

По словам Полякова, в совет могли бы войти ведущие драматурги разных направлений. Их активная работа была бы выгодна и министерству, и драматургическому сообществу.

