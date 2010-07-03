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01:54

Продажу билетов на "Евровидение" приостановили

культура

01:54

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Фото: Zuma/TASS

Продажа билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве приостановлена.

Организаторы заподозрили, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены среди местных знаменитостей, передает "Комсомольская правда".

Израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса, обещала вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан ранее отдал распоряжение полиции пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение" на вторичном рынке.

Песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. 27 февраля стало известно, что в международном музыкальном шоу не будет принимать участие Украина.

"Евровидение" в Израиле пройдет без исполнителя из Украины

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