На станции "Маяковская" показали фрагмент спектакля канадского театра-цирка

В северном вестибюле станции столичного метрополитена "Маяковская" показали фрагмент премьерного спектакля "Пассажиры" канадского театра-цирка "Семь пальцев", говорится на портале мэра и правительства Москвы. Спектакль повествует о людях, которые встретились в вагоне поезда.

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что станцией "Маяковской" в дневное время пользуются более шести тысяч пассажиров в час.

"Мы рады, что подарили всем этим людям уникальную возможность стать зрителями интересного спектакля мирового масштаба", – сказала она.

Ставила спектакль обладательница американской премии Drama Desk Award Шена Кэрролл. В представлении использовали элементы танца, а также акробатические трюки.

В столичной подземке с весны 2016 года действует проект "Музыка в метро". Тогда действовали всего три площадки – на станциях "Выставочная", "Маяковская" и "Курская".