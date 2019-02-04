В Сети появился новый трейлер "Истории игрушек 4"

Фото: кадр из трейлера мультфильма "История игрушек 4", режиссер Джош Кули
Киностудия Disney Pixar опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер четвертой части популярного мультфильма "История игрушек". Анимационный фильм выйдет в прокат 20 июня 2019 года.
Действие четвертой части развернется сразу после того, как главный герой Энди отдаст коробку со своими любимыми игрушками девочке по имени Бонни. Одной из главных сюжетных линий станет романтическая история отношений ковбоя Вуди и пастушки Бо Пип, которую зрители видели в первой части мультфильма.
Главных героев мультфильма озвучили Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Джоан Кьюсак, Бонни Хант, Лори Меткаф, Джефф Пиджн и другие.
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