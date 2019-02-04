Альфонсо Куарон стал фаворитом Гильдии режиссеров США

Фото: кадр из фильма "Рома", режиссер Альфонсо Куарон
Мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон получил премию Гильдии режиссеров США в ключевой номинации. Об этом было объявлено на церемонии вручения этой награды в Лос-Анджелесе.
Куарон получил награду в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" за свой фильм "Рома". За награду с Куароном соперничали Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Питер Фаррелли ("Зеленая книга"), Спайк Ли ("Черный клановец") и Адам Маккей ("Власть").
В фильме "Рома" рассказывается о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Ранее Куарон получил за работу над фильмом награду "Золотой глобус" и "Выбор критиков". Также он номинирован на премию "Оскар" в этой же номинации.
Церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоялась в 71-й раз. Победители получают статуэтку в форме режиссерского кресла. Последние десятилетия лауреаты этой премии чаще всего становились также обладателями "Оскара" как лучшие режиссеры полнометражек.
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