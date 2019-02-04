Появился тизер фильма "Мстители: Финал"

Видео: Youtube/Marvel Entertainment

В интернете появился очередной трейлер блокбастера "Мстители: Финал". Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment на YouTube.

"Некоторые люди продолжили жить прежней жизнью. Но не мы. Не мы", – говорит закадровый голос, и в это время на экране показываются кадры опустошенной Земли.

Клип впервые презентовали на Супербоуле, финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Матч прошел 3 февраля в Атланте, штат Джорджия.

Первый трейлер фильма "Мстители: Финал" опубликовали в декабре 2018 года. Сам фильм выйдет в прокат в России 25 апреля.