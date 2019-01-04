Выставка глухонемого художника Гампельна пройдет в Историческом музее в 2019 году

Выставка глухонемого художника Карла Гампельна ройдет в Историческом музее в 2019 году. В экспозиции будет представлено около 60 произведений. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Карл Гампельн – глухонемой художник, живописец-портретист, гравер и литограф. К 225-летию со дня его рождения в музее будет показана "Выставка произведений К.К.Гампельна", организуемая в рамках партнерского проекта с Государственным музеем А.Пушкина", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
Также в рамках выставки в музее представят мультимедийные программы, которые сделают экспозицию доступной для людей с нарушениями слуха. Выставка пройдет с 19 февраля по 13 мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что столичные музеи подготовили насыщенную программу на праздники. Для детей новогоднюю программу представили в Музее космонавтики. Они совместили новогоднюю и космическую тематику: Белка и Стрелка помогают Деду Морозу спасти Новый год.
Также обширную программу подготовили Дарвиновский музей и Музей Москвы. Последний создал интерактивную программу по сказкам Андерсена, в которой можно пообщаться с оловянным солдатиком, Каем, Гердой и другими персонажами. Взрослым посоветовал сходить на выставку Фриды Кало в Манеже. Также для москвичей и гостей столицы разработали специальный экскурсионный маршрут. Карту можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.
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