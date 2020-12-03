Москва 24: как помочь частным музеям и театрам пережить пандемию коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

4 декабря в Общественной палате РФ пройдут общественные слушания по теме "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев".

По данным министерства культуры РФ, сегодня в стране насчитывается 366 частных театров и 434 частных музея.

Многие частные культурные площадки живут за счет выручки от проданных билетов и не получают государственные дотации. Весной из-за пандемии коронавируса они полностью приостановили работу, а после смягчения ограничений открылись вновь, но столкнулись с плохой посещаемостью. Некоторые культурные площадки стали проводить онлайн-выставки и виртуальные постановки.

Эксперты отмечают, что ситуация с частными музеями и театрами во многих регионах близка к критической, им необходима государственная поддержка.

Смотрите трансляцию 4 декабря в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.