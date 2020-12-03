Появился трейлер второго сезона сериала "Обычная женщина"

Видео: YouTube/PREMIER

Российский видеосервис Premier разместил трейлер второго сезона сериала "Обычная женщина". Режиссером стала Наталия Мещанинова, сообщает "Газета.ру"

Главная героиня Марина в исполнении актрисы Анны Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывала сутенершей, во втором сезоне становится многодетной матерью. Однако с появлением детей она не отказывается от криминальных афер.

"Обычная женщина" – это попытка высказаться о том, что женщина на себя сейчас забирает функции мужчины. Видимо, к 40 годам у мужчин действительно происходит какой-то кризис", – поделилась Михалкова.

В телевизионном проекте приняли участие актеры Татьяна Догилева, Евгений Гришковец, Николай Фоменко, Юлия Мельникова, Александра Бортич и другие.

Премьера "Обычной женщины 2" запланирована на 17 декабря. Новые серии будут выходить по понедельникам и четвергам.

Ранее был опубликован тизер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным. Картина станет продолжением одноименного сериала.