"Добрый автобус" перевез почти 1,5 тысячи пенсионеров за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Добрый автобус" за первый месяц работы доставил почти 1,5 тысячи пенсионеров к музеям, паркам, храмам, памятникам истории и архитектуры. Ежедневно он возит пожилых людей на обзорные экскурсии по столице.

Современный автобус оснащен системой климат-контроля. Всю поездку пенсионеров сопровождают координаторы проекта, они помогают передвигаться по городу. Поездка, посещение музеев и галерей и экскурсионная программа бесплатны.

Участниками каждый экскурсии становятся около 50 человек. Курирует проект подведомственный городскому департаменту культуры Мосгортур.

Посещаемые музеи постоянно меняются, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В октябре можно было побывать в Музее космонавтики, Галерее Ильи Глазунова и Музее обороны Москвы. До конца года пенсионеры посетят также Музей русского лубка и наивного искусства, Дом В.Л. Пушкина, Картинную галерею Александра Шилова и Галерею Василия Нестеренко.

Чтобы записаться на экскурсию, нужно обратиться в районные центры социального обслуживания. Адреса и телефоны этих центров есть на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Проект "Добрый автобус" запустили 1 октября, в Международный день пожилых людей. Он призван поддержать людей пенсионного возраста и приобщить их к культурной жизни города.

1 ноября для пенсионеров в Москве открылся "Серебряный университет". Там можно бесплатно в том числе изучать иностранные языки, освоить компьютер или получить рабочую специальность. Поступить в университет могут мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Заявки на бесплатное обучение принимают территориальные центры соцобслуживания населения.