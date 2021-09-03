Москва онлайн: военные оркестры из Мексики и Белоруссии выступят в парке "Патриот"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

4 сентября в парке "Патриот" в рамках фестиваля "Спасская башня" состоится выступление музыкальных коллективов из Мексики и Белоруссии.

Фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа – начале сентября на Красной площади. Перед зрителями выступают военные оркестры со всего мира. В фестивальные дни музыканты также дают представления в парках.

В этом году мероприятие проходит в формате COVID-free, то есть посетить "Спасскую башню" могут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

Смотрите прямую трансляцию 4 сентября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.