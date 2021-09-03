Москва онлайн: военные оркестры из Мексики и Белоруссии выступят в парке "Патриот"

17:25
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
4 сентября в парке "Патриот" в рамках фестиваля "Спасская башня" состоится выступление музыкальных коллективов из Мексики и Белоруссии.
Фестиваль "Спасская башня" проходит ежегодно в конце августа – начале сентября на Красной площади. Перед зрителями выступают военные оркестры со всего мира. В фестивальные дни музыканты также дают представления в парках.
В этом году мероприятие проходит в формате COVID-free, то есть посетить "Спасскую башню" могут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Смотрите прямую трансляцию 4 сентября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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