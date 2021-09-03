Москва 24: жюри литературной премии "Русский детектив" расскажет о народном голосовании

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6 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам народного голосования за участников второй литературной премии "Русский детектив".

Об авторах и книгах, работе жюри и призах расскажут:



председатель жюри второго сезона премии "Русский детектив", писатель, телеведущая Татьяна Устинова;

директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда;

директор по киноканалам компании "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев;

главный редактор телеканала "Русский детектив" Екатерина Ефанова;

руководитель книжного рекомендательного сервиса Livelib, член жюри премии Алина Репкина;

руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети книжных магазинов "Читай-город" Елена Абрамова.

Смотрите прямую трансляцию 6 сентября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.