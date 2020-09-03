Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту пройдут в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту состоятся в Москве с 3 по 6 сентября. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

Отмечается, что танцоры выйдут на паркет впервые после долгого перерыва. Они будут выступать в рамках третьего блока чемпионата и первенства.

"В пятницу, 4 сентября, гостей ждут соревнования чемпионата России среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах. В субботу, 5 сентября, сильнейшие пары страны будут бороться за титул чемпионов России в латиноамериканской программе", – рассказали в пресс-службе.

В списке участников значатся двукратные чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы и многократные чемпионы страны Армен Цатурян и Светлана Гудыно.

Кроме этого, 5 сентября пройдет презентация проекта, который пропагандирует развитие нового танцевального направления – американского смуса. Его подготовили Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и компания SRDS.

"Финальной точкой третьего блока станет Кубок России по "стандарту" среди мужчин и женщин. Узнать подробную информацию о турнире, расписание соревновательной программы, а также приобрести билеты можно на официальном сайте fdsarr.ru", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Кубок России по художественной гимнастике этого года перенесли в Москву. Спортивное событие планировали провести в Алуште, но там нет возможности обеспечить условия для размещения участников. Сроки проведения мероприятия станут известны позже.

