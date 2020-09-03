Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту пройдут в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту состоятся в Москве с 3 по 6 сентября. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.
Отмечается, что танцоры выйдут на паркет впервые после долгого перерыва. Они будут выступать в рамках третьего блока чемпионата и первенства.
"В пятницу, 4 сентября, гостей ждут соревнования чемпионата России среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах. В субботу, 5 сентября, сильнейшие пары страны будут бороться за титул чемпионов России в латиноамериканской программе", – рассказали в пресс-службе.
В списке участников значатся двукратные чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы и многократные чемпионы страны Армен Цатурян и Светлана Гудыно.
Кроме этого, 5 сентября пройдет презентация проекта, который пропагандирует развитие нового танцевального направления – американского смуса. Его подготовили Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и компания SRDS.
"Финальной точкой третьего блока станет Кубок России по "стандарту" среди мужчин и женщин. Узнать подробную информацию о турнире, расписание соревновательной программы, а также приобрести билеты можно на официальном сайте fdsarr.ru", – добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Кубок России по художественной гимнастике этого года перенесли в Москву. Спортивное событие планировали провести в Алуште, но там нет возможности обеспечить условия для размещения участников. Сроки проведения мероприятия станут известны позже.
Российская пара вышла в финал чемпионата мира по аргентинскому танго
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: