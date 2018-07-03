Доля отечественного кино в прокате выросла до 40%

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Доля российского кино в национальном прокате за первую половину 2018 года достигла рекордных 40 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева.
Кассовые сборы отечественных фильмов составили 10,2 миллиарда рублей.
"Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года", — сообщил Малышев.
Лидеры российского проката – "Движение вверх", "Лед", "Тренер", "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею" и "Елки новые". Популярностью пользовались ленты "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Скиф", "Чудо-юдо".
Критерием эффективности Фонда кино, оказывающего финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям, является рост доли российских фильмов в отечественном прокате. В 2017 году совокупные сборы составили 53,6 миллиарда рублей.
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