Представитель Лундгрена опроверг сообщения о планах его приезда в Россию

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Представитель американского актера Дольфа Лундгрена опроверг информацию о его намерении сняться в российском фильме в Крыму и планах пройти в колонне "Бессмертного полка" с Владимиром Путиным на параде 9 мая.

"Все это совершенная неправда", – заявил РИА Новости представитель актера Крейг Баумгартен.

О желании Лундгрена сняться в фильме о Великой Отечественной войне, а также пройти 9 мая на параде по случаю Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", сообщил российский режиссер и продюсер Александр Беланов.

Режиссер отметил, что вопрос о приезде Лундгрена в российскую столицу решается. По его словам, поездка "не запланирована и предшествует съемочному периоду", но при этом выразил надежду, что "все получится".

Лундгрен – американский актер, известный российскому зрителю по ролям в фильмах "Рокки" (1985), "Универсальный солдат" (1992), "Каратель" (1989).