Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Американский актер Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал российский режиссер и продюсер Александр Беланов.
"Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 мая на параде по случаю Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", − цитирует режиссера РИА Новости.
Как пояснил Беланов, американский актер хочет присоединиться к колонне "Бессмертного полка" и вместе с российским лидером и актером Василием Лановым пронести портрет деда, который погиб во Второй мировой войне. Вопрос о приезде Лундгрена в Москву решается, добавил режиссер. Он отметил, что поездка "не запланирована и предшествует съемочному периоду", но при этом выразил надежду, что "все получится".
Ранее Беланов сообщил, что Лундгрен примет участие в съемках нового фильма о Великой Отечественной войне, которые пройдут в Крыму. Он исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана в двух частях кинотрилогии "Приговоренные к подвигу".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.