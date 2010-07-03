Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

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Американский актер Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал российский режиссер и продюсер Александр Беланов.

"Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 мая на параде по случаю Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", − цитирует режиссера РИА Новости.

Как пояснил Беланов, американский актер хочет присоединиться к колонне "Бессмертного полка" и вместе с российским лидером и актером Василием Лановым пронести портрет деда, который погиб во Второй мировой войне. Вопрос о приезде Лундгрена в Москву решается, добавил режиссер. Он отметил, что поездка "не запланирована и предшествует съемочному периоду", но при этом выразил надежду, что "все получится".

Ранее Беланов сообщил, что Лундгрен примет участие в съемках нового фильма о Великой Отечественной войне, которые пройдут в Крыму. Он исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана в двух частях кинотрилогии "Приговоренные к подвигу".