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04:09

Дни Москвы прошли в 13 странах мира в 2018 году

культура

04:09

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Дни Москвы и культуры столицы России прошли в 13 странах мира в 2018 году.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей города.

Там отметили, что практика проведения комплексных Дней города в зарубежных странах меняет восприятие столицы у иностранных партнеров в лучшую сторону.

В частности, мероприятия прошли в Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Люксембурге, Мексике, Перу, Сингапуре, Узбекистане, Франции и Японии.

Предстоящий 2019 год указом президента Владимира Путина был объявлен в России Годом театра. Столичные театры предложили провести в рамках празднования 280 мероприятий.

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