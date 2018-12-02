Новый клип Арианы Гранде побил рекорд YouTube

Вышедший 30 ноября новый клип американской певицы Арианы Гранде "thank u, next" собрал 46 миллионов просмотров на YouTube за сутки. Показатели клипа стали рекордными, сообщает сайт Deadline.

Предыдущий рекорд по просмотрам на YouTube за сутки принадлежал клипу "Idol" южнокорейского бойбенда BTS (45,9 миллионов). Также среди лидеров американская певица Taylor Swift с клипом "Look What You Made Me Do" (43,2) и видео рэпера Eminem "Killshot" (38,1). На момент написания заметки клип Гранде набрал почти 66 миллионов просмотров.

В начале ноября журнал Billboard признал Ариану Гранде женщиной года. В издании отметили, что певица не подчиняется трендам и создает лучшую музыку за свою карьеру.

Самым популярным видео на YouTube считается клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки - у него 5,7 миллиарда просмотров.