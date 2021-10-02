Голикова рассказала, как поделят доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что доходы от показа "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить поровну между самой киностудией и Госфильмофондом, которому принадлежат права на картины. Об этом сообщает ТАСС.
"Все доходы, которые будут получаться от "золотой коллекции", будут делиться в пропорции 50/50. <...> Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли", – сказала Голикова.
Она также выразила мнение о том, что зрители еще долгое время будут с большим интересом смотреть фильмы, входящие в "золотую коллекцию".
Между тем гендиректор киностудии Федор Щербаков ранее заявил, что "Ленфильм" станет безубыточным уже в 2022 году. По его словам, вместе с Минкультом РФ студия разработала стратегию развития, в рамках которой практически полностью рассчиталась с долгами.
"Посчитанная экономическая модель говорит, что студия все равно будет безубыточной уже к 2022 году, прогноз по этому году говорит, что мы все проходим уверенно", – приводит его слова РИА Новости.
"Ленфильм" основан в 1914 году. На киностудии снимались такие шедевры советского кино, как "Полосатый рейс" (1961), "Республика ШКИД" (1966), "Свадьба в Малиновке" (1967).
Еще в 2014 году "Ленфильм" обратился к Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал пост премьер-министра, с просьбой помочь ему вернуть свою "золотую коллекцию" – фильмы, снятые до 2001 года. В киностудии рассчитывали, что отчисления с их показов смогут приносить до 120 миллионов рублей ежегодно, что позволило бы решить ее финансовые проблемы.
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