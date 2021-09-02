В парке "Зарядье" откроется выставка номинантов второй "Московской Арт Премии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На территории парка "Зарядье" откроется выставка участников конкурса второй "Московской Арт Премии". Экспозиция начнет работу 10 сентября и продлится до конца ноября.
Все экспонаты будут разделены на пять номинаций: "Изобразительное искусство и архитектура", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". В открытых пространствах посетители парка смогут увидеть арт-объекты проекта "ЧА ЩА. Выставка в лесах" – камни-навигаторы "На распутье", разбросанные по парку шарообразные капсулы "Путь героев" и необычную закрытую скульптуру.
В Медиацентре "Зарядья" покажут крупные экспозиционные проекты и художественные серии, звуковые скульптуры и масштабные инсталляции. Среди номинантов премии литературные произведения, музыкальные проекты, а также артхаусное, документальное и игровое кино.
Театральная программа представлена работами "Современника", Российского академического молодежного театра (РАМТ), Театра на Малой Бронной, Мастерской Брусникина и многих других.
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