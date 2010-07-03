Большой фестиваль для всей семьи пройдет в "Сокольниках" 7 сентября

Фото: предоставлено организаторами

7 сентября в День города на Фестивальной площади парка "Сокольники" пройдет "Лиза. Family Fest", который станет отличным поводом собраться всей семьей, повеселиться, поиграть, послушать хорошую музыку и выиграть ценные призы.

В этот день гости смогут продегустировать самые разные сорта чая, сделать себе экспресс-маникюр, создать новый неповторимый образ и прическу мечты и посетить бьюти-зону с мастер-классами по красоте. Зона здоровья порадует многочисленными активностями: мастер-классами и консультациями с медицинскими представителями, фотозоной и баром с фиточаем и не только.

Дети вместе с родителями смогут посетить лекции и мастер-классы, получить в подарок сувениры, посмотреть мультики и встретиться с любимыми персонажами – все время на территории площади будут гулять Три кота и Кубокот. Также юные гости смогут попробовать свои силы в профессиях парфюмера, танцора, актера и телеведущего, поучаствовать в танцевальном флешмобе, посмотреть детский спектакль. И это далеко не все, что ждет гостей детской зоны фестиваля.

Музыкальную атмосферу праздника наполнит баттл кавер-групп Gимнастика, Garage Band и 4etvero.