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02 августа, 21:07

Видеопроекционное шоу на арке Главного входа ВДНХ. Прямой эфир

культура

02 августа, 21:07

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С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия по случаю 80-летия выставки. С 21:00 до полуночи посетители смогут наблюдать видеопроекционное шоу на арке главного входа.

Проекция расскажет историю всего выставочного комплекса. Зрители увидят симуляцию строительства арки, яркие и современные паттерны с отсылками к сегодняшнему дню. Захватывающее шоу будет создано из 12–15 проекций, которое расскажет историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.

культура

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