Линдеманн поблагодарил на русском языке снявшихся в его клипе детей

Фото: YouTube/Till Lindemann
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в своем Instagram пост, в котором на русском языке поблагодарил детей, снявшихся в его клипе на песню Ich hasse Kinder.
"Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!" – написал исполнитель под фотографией со съемок видео.
"Дядя Тилль говорит по-русски. Что может быть лучше?" – написал один из комментаторов под публикацией. Другие похвалили клип, назвав его "небанальным" и "обалденным".
Клип на песню Ich hasse Kinder певец выпустил 1 июня. Дословно название композиции переводится как "Я ненавижу детей". Режиссером выступил Сергей Грей. Антураж и декорации ролика изображают поздний СССР. Его героями стали пионеры, семейная пара и суд. В клипе демонстрируются примеры жестокого отношения детей к своим сверстникам, а также школьное насилие.
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