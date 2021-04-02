Москва 24 покажет презентацию Мариинского Евангелия X–XI веков

Фото: пресс-служба РГБ

5 апреля в Доме Пашкова пройдет презентация книжного памятника ранней славянской глаголической письменности – Мариинского Евангелия. Рукопись относится к X–XI векам и имеет непреходящее научное и культурно-историческое значение.

На презентации выступят:



министр культуры РФ Ольга Любимова;

директор РГБ Вадим Дуда;

начальник управления обеспечения сохранности фондов РГБ Александр Сошнин;

заместитель директора РГБ по выставочной деятельности и внешним связям Наталья Самойленко;

специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству, член Российского совета по международным делам Михаил Швыдкой;

посол Словакии в России Любомир Регак;

директор Австрийского культурного форума Фабиан Ортнер.

Смотрите прямую трансляцию 5 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.