Онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 6 апреля

Фото: пресс-служба "Российской газеты"

"Российская газета" объявляет об открытии ХII фестиваля "Дубль дв@. Неизвестное кино России". Фестиваль показывает лучшие фильмы последних двух-трех лет, которые рассчитаны на массовую аудиторию и обладают значительными художественными достоинствами, но по разным причинам не получили широкого распространения в прокате.

Интернет-природа фестиваля не только расширяет его кинозал до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

Программный директор фестиваля – обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин.

В конкурсах этого года участвуют 11 полнометражных и 13 короткометражных игровых фильмов последних лет.

Жюри присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Зрители в результате голосования в интернете выберут лауреата Приза зрительских симпатий. Отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт": зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.

В состав жюри главного конкурса 2021 года вошли народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Владимир Хотиненко (председатель), кинорежиссер и сценарист, лауреат Международного кинофестиваля в Карловых Варах Иван Твердовский, продюсер кинофильмов, член Союза кинематографистов Наталья Иванова, критик, обозреватель газеты "Московский комсомолец" Светлана Хохрякова и актриса Наталья Павленкова. Учредителя фестиваля – "Российскую газету" – в жюри представляет заместитель главного редактора Ядвига Юферова.

Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны на сайте бесплатно в любой точке планеты, каждый – в течение 24 часов. После объявления лауреатов пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.