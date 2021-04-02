Москва онлайн: музыка группы Rammstein прозвучит в оранжерее на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 апреля в оранжерее на ВДНХ музыка немецкой рок-группы Rammstein прозвучит в исполнении камерного ансамбля Simple Music Ensemble.

Simple Music Ensemble – это профессиональные музыканты, в репертуар которых входят произведения разных эпох, экспериментальная музыка и прочувствованная музыка из кинокартин в авторских аранжировках. Коллектив создан в 2018 году. Автор проекта – Григорий Волков.

Смотрите прямую трансляцию 4 апреля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.