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13:54

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Москва онлайн: Евгений Марчелли и Андрей Кончаловский расскажут о юбилее Театра Моссовета

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

3 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета.

О праздновании юбилея и новых проектах расскажут:

  • художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли;
  • директор театра Алексей Черепнев;
  • режиссер театра, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский;
  • народная артистка РФ Ольга Остроумова;
  • художественный руководитель театра "Практика", заслуженная артистка РФ Марина Брусникина.

Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайнпресс-конференция

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