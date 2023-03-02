13:54События
Москва онлайн: Евгений Марчелли и Андрей Кончаловский расскажут о юбилее Театра Моссовета
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
3 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию Государственного академического театра имени Моссовета.
О праздновании юбилея и новых проектах расскажут:
- художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли;
- директор театра Алексей Черепнев;
- режиссер театра, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский;
- народная артистка РФ Ольга Остроумова;
- художественный руководитель театра "Практика", заслуженная артистка РФ Марина Брусникина.
Смотрите прямую трансляцию 3 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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