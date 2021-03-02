Названо время премьеры финального сезона "Ходячих мертвецов"

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Авторы телесериала "Ходячие мертвецы" анонсировали премьеру финального, одиннадцатого сезона. Об этом сообщает "Газета.ру".

В официальном Twitter-аккаунте шоу указали, что первые серии покажут летом 2021 года. До этого, в марте, будут представлены финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов".

Съемки финала сериала уже стартовали. Ожидается, что в сезоне будет 24 серии.

Телеканал AMC объявил о закрытии сериала "Ходячие мертвецы" в сентябре 2020 года. Первые серии проекта были показаны в 2010 году, а после завершения сюжетной линии авторы планируют продолжить развитие нескольких сериалов и фильмов в той же вселенной.

