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Культура

16:45

Лара Фабиан написала песню для Димаша Кудайбергена

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Французская певица Лара Фабиан написала стихи к музыке Игоря Крутого для знаменитого казахского певца Димаша Кудайбергена, сообщают "Дни.ру".

Премьера песни должна состояться 9 марта на первом в России стадионном концерте Димаша, который пройдет в "Мегаспорте".

По словам Крутого, уже заканчивается работа над этой композицией. Он рассказал, что Фабиан позвонила ему ночью и прочитала слова, так как они должны звучать в песне. Он отметил, что мелодия на стихи родилась практически сразу. Той же ночью композитор позвонил Димашу и показал музыкальный набросок будущей песни.

Ожидается, что на концерте исполнителя в Москве прозвучат песни на казахском, киргизском, русском, английском, французском и других языках.

Димаш Кудайберген – участник телевизионного шоу I Am A Singer (Китай), фестиваля "Славянский базар" и многих других. Выступления артиста проходят по всему миру – в США, в Китае, Англии, Казахстане и России.

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