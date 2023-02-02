Российский сериал "Вампиры средней полосы" продлили на третий сезон

Фото: кадр из фильма "Вампиры средней полосы"; режиссер – Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов; производство – START, Yellow, Black&White

Российский сериал "Вампиры средней полосы" будет продлен на третий сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

"Съемки продолжения намечены на лето 2023 года", – говорится в сообщении.

Подробную информацию о третьем сезоне в пресс-службе не уточнили. Однако зрители смогут увидеть некоторые детали в фильме о фильме, который выйдет на онлайн-площадке 7 февраля.

Сериал "Вампиры средней полосы" является оригинальным проектом Start. Он вышел на платформе 18 марта 2021 года. Главную роль исполнил актер Юрий Стоянов. В числе актеров также были Татьяна Догилева, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и другие деятели культуры.

Ранее фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова получил национальную российскую кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Картина повествует о легендарном шахматном поединке за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным. Карпова сыграл актер Иван Янковский.



"Чемпион мира" стал лучшим фильмом года по версии премии "Золотой орел"

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