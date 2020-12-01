Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте в Петербурге

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В пресс-службе рэпера Басты заявили, что на концерте 27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге присутствовал представитель комитета по культуре и по его итогам не было выявлено ни одного нарушения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы следовали строго предписаниям властей Санкт-Петербурга. Действовали согласно требованиям Роспотребнадзора. Все вопросы сейчас справедливо адресовать им. В пятницу на площадке присутствовал представитель комитета по культуре, который фиксировал происходящее. По итогам им не было выявлено ни одного нарушения на мероприятии, соответственно, не было составлено протоколов", – заявили в пресс-службе.
В прошлые выходные концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. На записях с концерта фанаты не соблюдают дистанцию и далеко не все находятся в масках.
На проведение концерта отреагировал премьер-министр России Михаил Мишустин, заявив о недопустимости пренебрежения здоровьем людей ради коммерческой выгоды.
В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подало в суд на организаторов концерта Басты и назвала недопустимыми массовые концерты в период пандемии коронавируса.
Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта Басты в Санкт-Петербурге
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