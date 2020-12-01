"Культурный марафон" для школьников решили продлить до 15 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийский проект для школьников "Культурный марафон" продлили до 15 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Отмечается, что продлить проект попросили преподаватели из разных регионов России. К настоящему моменту в "Культурном марафоне" поучаствовали уже более 700 тысяч человек.

"Культурный марафон" – ежегодный всероссийский проект для школьников. В его основе – мультимедийный онлайн-тест, который состоит из 40 вопросов о культуре народов России.

Присоединиться к проекту могут не только школьники, но и их родители, учителя, а также все желающие.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные школьники стали чаще участвовать в олимпиадах. По ее словам, по сравнению с 2019 годом число участников школьного этапа Всероссийской олимпиады выросло на 35 процентов и составило 550 тысяч человек.